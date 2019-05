OM eist drie keer levenslang voor liquidaties

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tegen de 28-jarige Omar L., de 25-jarige Hicham M. en de 29-jarige Mohamed H. een levenslange gevangenisstraf geëist, wegens hun betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe.

L. is volgens het OM de opdrachtgever geweest, en M. zou bij de twee voltooide liquidaties als schutter zijn opgetreden. H. was betrokken bij een van de liquidaties en bij een poging. De dodelijke slachtoffers waren de criminelen Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf. Beiden werden in 2015 doodgeschoten.

Volgens het OM zijn de verdachten “volstrekt gewetenloos” opgetreden en werkte Omar L. “een dodenlijst” af.