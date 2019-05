Ombudsman: kom gedupeerde ouders tegemoet

De Nationale ombudsman heeft staatssecretaris Menno Snel gevraagd om 235 gezinnen alsnog een behoorlijke oplossing te bieden voor de kinderopvangtoeslag. Bij hen was de toeslag per september 2014 stopgezet, omdat ze daar geen recht op zouden hebben. Maar in de zaak van één gezin oordeelde de Raad van State onlangs anders. Daarom vraagt ombudsman Reinier van Zutphen nu om al die gezinnen tegemoet te komen.

De Belastingdienst zette de toeslagen in 2014 stop, wegens mogelijk misbruik. De toeslagen over dat hele jaar moesten worden terugbetaald, omdat niet alle opvangkosten waren betaald. Destijds al concludeerde de ombudsman dat dat was besloten zonder de zaken goed te onderzoeken.

De Raad van State stelde in april dat het gezin in geldnood was gekomen door dat stopzetten en daardoor de opvang voor september tot december niet meer kon betalen. Het gezin zou die opvangkosten gewoon betaald hebben als die toeslag niet was stopgezet, vond de Raad van State, die ook stelde dat het nog niet uitbetaalde deel alsnog naar dat gezin moet gaan.

Die uitspraak is de reden voor de ombudsman om staatssecretaris Snel (Financiën) te vragen om een behoorlijke oplossing voor alle gedupeerde gezinnen.