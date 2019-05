Onderzoek 13 wekenecho pas eind 2020

Een onderzoek naar de invoering van de 13 wekenecho voor zwangere vrouwen kan op zijn vroegst eind 2020 beginnen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis laten weten aan de Tweede Kamer. De echo is bedoeld om ernstige afwijkingen bij de foetus op te sporen.

De Gezondheidsraad adviseerde in 2016 al aan toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om te laten onderzoeken of het beschikbaar maken van de 13 wekenecho een goed idee is. “Veel van de zeer ernstige afwijkingen die nu worden ontdekt bij de 20 wekenecho” zouden al eerder op te sporen zijn, stelde de Gezondheidsraad.

D66 en VVD drongen er eind vorig jaar juist op aan tempo te maken, en het onderzoek op 1 januari 2020 van start te laten gaan. Maar partijen die zo’n onderzoek moeten uitvoeren, zoals gynaecologen en echoscopisten, stellen dat dat niet haalbaar is. Een aantal aspecten van de voorbereiding kan op zijn vroegst eind 2020 worden afgerond, aldus Blokhuis.