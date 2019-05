Rechter beslist over beelden Thijs H.

De rechter-commissaris van de rechtbank Limburg beslist dinsdag over een vordering van het Openbaar Ministerie (OM) om beelden te mogen gebruiken van drievoudig moordverdachte Thijs H. Die beelden zijn gemaakt bij Mondriaankliniek Vijverdal in Maastricht. Het OM wil deze beelden in het proces tegen H. gebruiken. Maar de kliniek wil niet dat de beelden worden gebruikt in verband met het beroepsgeheim. De kliniek beroept zich op haar verschoningsrecht.

Een woordvoerder van het OM bevestigde maandagmiddag berichtgeving hierover in het AD.

H. was in de kliniek in de tijd toen op de Brunssummerheide twee moorden werden gepleegd. De avond voor die moorden meldde hij zich in Vijverdal, en de middag daarna keerde hij weer terug. De daarop volgende ochtend liep hij weg uit de kliniek. Daarop seinde de kliniek de politie in.

Het is niet duidelijk om welke beelden van H. het precies gaat.