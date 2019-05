Rechter staat staking pont Velsen toe

Het stilleggen van de pont tussen IJmuiden en Velsen-Noord mag dinsdag tijdens de landelijke ov-staking doorgaan. De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde in een kort geding dat de bezwaren van de gemeente Velsen om de werkonderbreking (deels) te verbieden niet zwaar genoeg wegen.

De staking voor een beter pensioen zal volgens de rechter niet leiden tot “onaanvaardbare schade” voor de burgers in de regio. De situatie in Velsen is in zijn optiek niet uitzonderlijk genoeg, want dan zouden ook mensen die afhankelijk zijn van een streekbus een verbod kunnen claimen. Hij zei dat de hulpdiensten en taxi’s beschikbaar zijn en dat de “gemeenschapszin” om een beroep te kunnen doen op anderen dinsdag nog wel steviger is dan op andere dagen. Bovendien woog de rechter mee dat de actie ruim van tevoren is aangekondigd en “relatief kort” duurt.

De gemeente meent dat het stilleggen van het veer leidt tot een maatschappelijke ontwrichting. De situatie in Velsen is uniek omdat het noordelijk en zuidelijk deel worden gescheiden door het Noordzeekanaal, betoogde de advocaat van de gemeente. Dagelijks zijn zo’n zesduizend (brom-)fietsers en voetgangers afhankelijk van de pont, onder wie veel werknemers van Tata Steel (voormalige Hoogovens) en pati├źnten van het Rode Kruis Ziekenhuis. Een alternatief – een route over de sluizen bij IJmuiden – is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Wethouder Bram Diepstraten (mobiliteit) van Velsen noemde de veerdienst een “levensader, die 24/7 vaart omdat hij zo nodig is”.

De advocaten van de gedaagde vakbonden FNV, CNV en ABGP zeiden zich te realiseren dat de landelijke staking leidt tot hinder voor reizigers. Ze meenden echter dat de situatie in Velsen niet is te vergelijken met Schiphol, waarover de rechter oordeelde dat daar niet mag worden gestaakt omdat de gevolgen te groot zijn voor de vele reizigers.