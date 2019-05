Ziekenhuizen redelijk gerust op ov-staking

Ook ziekenhuizen en universitaire medisch centra bereiden zich in zekere zin voor op de ov-staking van dinsdag. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bijvoorbeeld heeft voor personeel extra parkeerplaatsen geregeld in omliggende parkeergarages.

Erg grote problemen voorziet de organisatie niet echt: meer dan de helft van het personeel komt altijd al op de fiets en de patiƫnten, vaak met ernstige complexe problemen, komen meestal toch al niet met het ov.

De Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) voorzien ook grotendeels “business as usual” op de locaties. Er zijn bijvoorbeeld geen operaties uitgesteld, want wie geopereerd moet worden, komt meestal toch al een dag eerder “en nu helemaal”. Op de poli’s zijn niet meer afspraken afgezegd dan normaal. Bij de sms’jes waarmee patiĆ«nten aan hun afspraak worden herinnerd, is gewaarschuwd voor de staking. Het personeel van de Amsterdamse ziekenhuizen regelt waar nodig onderling roosters en vervoer.

Het academisch ziekenhuis in Maastricht, dat met de universiteit van Maastricht samenwerkt onder de naam Maastricht UMC+, verwacht ook geen al te grote consequenties. Veel mensen komen altijd al met de auto naar het ziekenhuis, omdat het ov in de omgeving niet zo heel fijnmazig is. Iedereen is op schermen in het ziekenhuis van tevoren gewaarschuwd. Personeel dat niet direct in de zorg actief is, werkt waar mogelijk thuis.