Bonden: stakingsbereidheid is groot

Nagenoeg het hele openbaar vervoer in Nederland ligt dinsdag plat wegens de staking voor een beter pensioen. “Van de 6900 bussen rijden er ongeveer 600, dat is minder dan 10 procent. Het stadsvervoer ligt sowieso plat en wat betreft de NS rijden alleen drie keer per uur treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal”, aldus een woordvoerder van vakbond CNV.

Volgens hem betekent dit dat vele duizenden medewerkers in het ov meedoen aan de staking. Velen van hen registreerden zich dinsdagochtend vroeg als staker, zodat ze een uitkering kunnen krijgen uit de stakingskas van de bonden. “Stakers vallen namelijk van de loonlijst tijdens de acties en worden gecompenseerd via de stakingsuitkering.”

De bussen die wel rijden zijn van Connexxion en rijden in Noord-Holland en Zeeland. “Daar zijn uitzendkrachten voor ingezet”, aldus de vakbondsman.

De bonden zijn nog in overleg over het vervoer van duizenden supporters van FC Utrecht richting Vitesse in Arnhem, waar dinsdagavond een beslissend duel voor Europees voetbal plaatsvindt. De politie heeft geregeld dat er touringcars rijden, maar over het besturen van de bussen wordt nog gepraat.