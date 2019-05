Circa 80 vluchten geannuleerd door staking

Zo’n tachtig vluchten zijn dinsdag op Schiphol geannuleerd vanwege de landelijke ov-staking. Volgens een woordvoerder van de luchthaven hebben veel passagiers gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun vlucht gratis om te boeken.

Het verkeer naar Schiphol loopt dinsdagochtend vast op de snelweg A4. Op matrixborden wordt gewaarschuwd dat mensen niet mogen uitstappen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete van 240 euro.

De ov-staking leidt vooralsnog niet tot grote problemen op de luchthaven. “De situatie op en rond Schiphol is beheersbaar”, staat in een verklaring op de website. “Mensen zijn goed voorbereid op de stakingen in het openbaar vervoer en de gevolgen daarvan.”

Op last van de rechter rijdt vier keer per uur een trein tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal, via Schiphol. De luchthaven heeft extra personeel ingezet om het verkeer buiten in goede banen te leiden en onwetende reizigers te informeren. Zo worden bij de bagagebanden in de aankomsthal flyers uitgedeeld over de staking.

“Het blijft een uitzonderlijke reisdag”, staat verder in het bericht. “Het zal druk blijven op de weg naar Schiphol en het treinverkeer is en blijft beperkt. Reizigers worden geadviseerd om de actuele verkeerssituatie in de gaten te houden en moeten rekening houden met een langere reistijd. De oproep om alleen naar Schiphol te komen indien strikt noodzakelijk, blijft van kracht.”