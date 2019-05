Fietsers massaal door de IJtunnel

Fietsers maken dinsdag massaal gebruik van de IJtunnel in Amsterdam en dan met name in de richting van het centrum van de stad. Vooral bij de ingangen en uitgangen is het druk. In de tunnelbuis verspreidt het fietsverkeer zich goed. Veel fietsers ervaren met name de steile afdaling en klim als lastig.

De onderdoorgang onder het IJ is speciaal vanwege de ov-staking gesloten voor auto’s. Door de staking rijden er geen treinen, metro’s, trams of bussen. Ook de veren over het IJ varen niet. Door de tunnelbuizen open te stellen voor fietsers, bromverkeer en gehandicaptenauto’s biedt Amsterdam de mensen toch de mogelijkheid om zich tussen het centrum van de stad en stadsdeel Noord te bewegen.