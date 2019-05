Grote landelijke ov-staking van start

De grootste ov-staking die ons land in tientallen jaren heeft gekend, is begonnen. Met de acties, die tot dinsdag middernacht duren, hopen de bonden het kabinet op de knieën te krijgen om “een fatsoenlijk pensioen” af te dwingen. De stakingen zullen waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor iedereen die dinsdag ergens naartoe moet.

De bonden kondigden eerder aan dat het openbaar vervoer vrijwel overal in het land plat zal liggen. Wel oordeelde de rechter zondag dat er niet gestaakt mag worden rond Schiphol, omdat de luchthaven bereikbaar moet blijven met het openbaar vervoer. De rechter vreesde anders voor gevaar voor de openbare orde. Er komt een ‘noodpendel’ tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, waardoor er op het traject vier treinen per uur rijden. Normaal zijn dat er 25 per uur.

Op de wegen worden flinke files verwacht, zeker tijdens de spits. Mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk samen te reizen. Ondanks de pendel roept ook Schiphol mensen om de luchthaven zoveel mogelijk te mijden. De NS riep mensen eerder al op om niet naar stations te komen. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaan de acties impact hebben. “Het wordt heel vervelend”, voorspelde ze eerder.

De ov-loze dinsdag wordt gevolgd door een algemene actiedag op woensdag. Dan leggen werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, 24 uur het werk neer. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn ook acties, maar minder ingrijpende.

Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor ‘’een pensioen voor iedereen’’, dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.