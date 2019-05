‘Hoger beroep zaak-Faber ondraaglijk’

De vriend van Anne Faber vindt het “extreem belastend en oninvoelbaar” dat Michael P., die Faber heeft verkracht en gedood, hoger beroep heeft aangetekend tegen zijn veroordeling bij de rechtbank. “Ondraaglijk”, vindt hij het dat de nabestaanden “door een lopende rechtszaak een jaar extra in een psycho-emotionele gijzeling” worden gehouden, terwijl het bewijs voor de door P. gepleegde misdrijven volop is geleverd.

Dat zei advocaat S├ębas Diekstra namens Fabers vriend, die zo veel mogelijk anoniem wil blijven. De man heeft tijdens het proces in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem gebruikgemaakt van zijn spreekrecht. Bij de rechtbank, vorig jaar, deed hij dat nog niet. Omdat hij het niet kon opbrengen zelf het woord te voeren, liet hij zijn advocaat dit doen.

De zaak heeft een “immense impact” gehad op het leven van Fabers vriend, ook omdat hij een tijd als verdachte is gezien. “Zijn naam zou tijdens de zoektochten zelfs genoemd zijn als mogelijke dader”, aldus Diekstra in de verklaring.

Fabers vriend vindt het “verbijsterend” dat P. zich beklaagt over de manier waarop de politie hem heeft behandeld, omdat P. iemand is die in staat is gebleken “op onvoorstelbaar gruwelijke wijze in te grijpen in het leven van zijn lieve talentvolle Anne, iemand die meent te mogen beschikken over haar lichamelijke integriteit, toekomst en leven, iemand die meent te mogen beslissen over leven en dood.”