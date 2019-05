Michael P. mag nooit meer vrijkomen. Hij moet een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een behandeling in een tbs-kliniek is niet de juiste maatregel voor P., want er is al heel veel tijd, energie en geld aan hem besteed. “Hij heeft zijn tweede kans al gehad.”

Dat zei de vader van Anne Faber, Wim Faber, dinsdag in zijn slachtofferverklaring voor het gerechtshof in Arnhem, waar Michael P. in hoger beroep terechtstaat. Tijdens het uitoefenen van het spreekrecht door de nabestaanden van Anne Faber is P. niet in de zittingszaal aanwezig, op uitdrukkelijk verzoek van die nabestaanden. Hij hoort de verklaringen elders in het gerechtsgebouw aan.

P. verkrachtte en vermoordde Anne Faber (25) in september 2017. De rechtbank legde hem 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op.

Wim Faber herhaalde zijn eerder publiek geuite aanklacht tegen de raadsheren van het hof in Arnhem die P. in 2012 veroordeelden voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Het hof verlaagde de straf die de rechtbank had opgelegd met vijf jaar. “Zonder noemenswaardige uitleg”, aldus Wim Faber, terwijl volgens hem zonneklaar was dat P. “gestoord en levensgevaarlijk” was. “De eerste fouten werden hier gemaakt, in dit gebouw. Neem uw verantwoordelijkheid, rechtspraak. Niemand mag die fouten vergeten. Mede daardoor staan we hier vandaag.”

Ook de moeder en broer van Anne Faber maken dinsdag gebruik van hun spreekrecht.