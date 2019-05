Nagenoeg geen treinen in hele land

In het hele land rijden nagenoeg geen treinen als gevolg van de grote ov-staking die dinsdag om middernacht is begonnen en een etmaal duurt. “Hier op Amsterdam Centraal is het momenteel erg rustig en ik heb gehoord dat dit ook het geval is op andere stations”, aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman lijken mensen goed voorbereid op de situatie en worden ze afdoende ge├»nformeerd door informatieborden die op de stations hangen. Verrast door de situatie lijkt niemand. “Ik heb geen taferelen gezien waarbij mensen overvallen zijn door het feit dat er vrijwel niets rijdt.”

Omdat de rechter bepaalde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijdt er wel een ‘noodpendel’ van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. Op het traject rijden vier treinen per uur, normaal zijn dat er 25 per uur. “De eerste mensen maken gebruik van de pendel”, aldus de woordvoerder. “Erg druk is het nog niet, maar het dan ook nog vroeg.”