Nog erg rustig in treinen Schiphol

Het is dinsdagochtend nog rustig in de treinen op Schiphol. Slechts enkele mensen wachten op de perrons 1 en 2 waar de door de rechter gelaste treinen vier keer per uur rijden naar Amsterdam en Hoofddorp. Ook in de voertuigen is het nog heel rustig.

De meeste kaartjesautomaten op Schiphol Plaza zijn buiten werking of er hangt een briefje op dat er een ov-staking is. De perrons waar geen treinen rijden zijn afgesloten.

Enkele medewerkers van de NS zijn aanwezig om reizigers te informeren.

Ook bij de taxistandplaatsen is het rustig.