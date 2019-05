NS-topman: sorry reizigers

President-directeur Roger van Boxtel van de NS biedt reizigers zijn excuses aan. Door pensioenstakingen lag dinsdag vrijwel al het treinverkeer plat. Dat er amper chaos is ontstaan, is volgens hem positief.

“Vanuit de NS zeg ik altijd sorry naar de reiziger. Ik begrijp dat mensen soms willen staken, maar het is jammer dat het af en toe het openbaar vervoer treft”, zegt Van Boxtel vanaf station Amsterdam Centraal, waar hij een kijkje kwam nemen bij de medewerkers die wel werkten.

Van Boxtel ziet dat veel NS-werknemers gehoor hebben gegeven aan de stakingsoproep van de vakbonden. “Dan geldt het adagium, niet klagen maar dragen. Morgen is de politiek aan zet, die moeten het pensioenconflict oplossen.”

Grote incidenten op treinstations bleven uit, wat volgens Van Boxtel een teken is dat de communicatie naar reizigers toe goed is verlopen. “Je ziet dat iedereen die normaal met het ov gaat, thuis is gebleven of een ander alternatief heeft gevonden.” Voor de NS-topman zelf had de stakingsdag ook een primeur: een uitgestorven station tijdens de ochtendspits. “Ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar dat had ik nog nooit meegemaakt.”