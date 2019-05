OM eist 28 jaar cel en tbs tegen Michael P.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Michael P. (29), wegens het verkrachten, ontvoeren en vermoorden van Anne Faber. Volgens het OM is alsnog komen vast te staan dat P. een vooropgezet plan heeft gehad Faber te doden, dat hij niet in een opwelling heeft gehandeld en dat er dus sprake is van moord. Eerder achtten het OM noch de rechtbank het bewijs daarvoor geleverd.

Anne Faber (25) verdween op 29 september 2017, tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Het stoffelijk overschot van Faber werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde. De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via DNA op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden.

De rechtbank legde P. vorig jaar eveneens 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op, wegens gekwalificeerde doodslag, verkrachting en ontvoering. Voor het strafmaximum maakt de juridische kwalificatie – gekwalificeerde doodslag of moord – niet uit, maar het OM heeft met het in hoger beroep gewijzigde inzicht wel blijk van gegeven dat het de verklaring van P. niet gelooft.

Die verklaring kwam erop neer dat P. in het bos met zijn scooter op de fietsende Faber botste. Daarna kwam het tot de verkrachting. Vervolgens dwong hij haar achterop zijn scooter mee te rijden naar een plek bij vliegbasis Soesterberg, waar hij haar min of meer impulsief de keel doorsneed.

Volgens de advocaat-generaal zijn er sterke aanwijzingen dat P. het slachtoffer heeft staan opwachten. Ook wees hij erop dat P. op pad is gegaan met een mes en tie-wraps. Daarnaast wees de aanklager erop dat P. na de verkrachting minstens een kwartier “heeft kunnen afwegen of hij Anne wel of niet zou gaan doden.” Ook het met bleekmiddel schoonmaken van Fabers lichaam, om sporen te wissen, onderstreept volgens het OM dat het doden van Faber geen opwelling is geweest.

Woensdag pleiten P.’s advocaten.