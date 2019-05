Rutte: achterhouden klimaatcijfers onzin

Het kabinet heeft geen cijfers over de kosten van het klimaatakkoord onder het tapijt willen vegen. “Het is volstrekt onzin dat ik informatie zou hebben achtergehouden”, zei premier Mark Rutte als reactie op de commotie die is ontstaan over zijn bemoeienis met de publicatie van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord, vorig jaar september. “Het was een logische gang van zaken”, aldus de premier in Brussel.

Volgens Rutte was afgesproken met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) dat de doorrekeningen eind september naar buiten zouden worden gebracht. Toen er sprake was van eerdere publicatie op 13 september zei Rutte “niet doen” omdat het kabinetsstandpunt nog niet klaar was. Het is een normale procedure dat het kabinet daarvoor drie weken de tijd krijgt zodat de rapportage met de kabinetsreactie naar de Kamer kan, aldus Rutte.

Het uitstel blijkt uit documenten die Nieuwsuur heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Daarin staat dat Rutte het “zeer onwenselijk” vond dat Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen in het teken van deze gevoelige kwestie zouden komen te staan.