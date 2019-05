SodM: crisisaanpak vereist in Groningen

De schade-afhandeling en versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied moet als crisis worden aangepakt, onder het gezag van één organisatie, met een eigen mandaat en budget. Ook moet de gaswinning nog sneller worden afgebouwd. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de beving van vorige week bij Westerwijtwerd.

Alleen door de operatie als crisis te benaderen “bereik je de vereiste snelheid die nodig is voor de veiligheid van de Groningers”, stelt het SodM. Het ziet daarbij een sleutelrol voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De schade-afhandeling en de versterking van huizen moet worden samengevoegd. “Bij de huidige voortgang van de schade-afhandeling en van de versterking zal de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de gaswinning in Groningen blijven toenemen”, aldus het SodM.

Na de beving in Zeerijp vorig jaar kwam de afbouw van de gaswinning in een stroomversnelling. Maar dat is nog niet genoeg, vindt het SodM. De toezichthouder adviseert vanuit het oogpunt van veiligheid de gaswinning volgend jaar al te maximeren op 12 miljard kubieke meter gas.

Economische Zaken ging er eerder vanuit dat de bovengrens van 12 miljard kubieke meter uiterlijk in oktober 2022 zou worden behaald.

Het is aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om uiteindelijk een afweging te maken tussen de veiligheid, en de leveringszekerheid van gas aan Nederlandse huishoudens.