Staking leidt niet tot drukke avondspits

De staking in het openbaar vervoer heeft niet geleid tot een drukke avondspits. Bovendien kwam die veel eerder op gang dan gebruikelijk. De ANWB meldde kort na 19.00 uur dat er vrijwel geen files meer waren.

Een ANWB-woordvoerder repte van de minst drukke avondspits deze dinsdag in vergelijking met de verkeersdrukte op de andere dinsdagavonden deze maand. Het hoogtepunt van de avondspits was omstreeks 16.45 uur met ruim 460 kilometer file. Normaal gesproken is de grootste drukte rond 17.30 uur.

”De ochtendspits viel deze dinsdag al veel eerder dan anders en dan is het te begrijpen dat de avondspits ook eerder valt. Mensen die vroeger met werken begonnen, gingen vermoedelijk ook eerder naar huis”, aldus de zegsman van de ANWB.

Hij zei dat de minder drukke avondspits wellicht ook te maken had met het goede weer. Ook zou het kunnen dat door de staking minder verkeer de weg is opgegaan omdat meer mensen samen reisden of thuis hebben gewerkt.