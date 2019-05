‘8 procent veteranen geeft leven 6 of lager’

Van de veteranen die niet meer voor Defensie werken, geeft 8 procent zijn of haar kwaliteit van leven een 6 of lager. Dat staat in een rapport van het Veteraneninstituut op basis van een onderzoek onder meer dan 3000 zogenoemde post-actieve veteranen. Gemiddeld geven de veteranen hun leven een 7,9. Meer dan de helft, 55 procent, komt zelfs uit op een 8 of hoger.

Bijna de helft ervoer een uitzending als een positieve invloed op het leven. Toch ondervindt een op de tien veteranen problemen die hij of zij toeschrijft aan een dergelijke missie. Meer dan de helft van de veteranen met deze problemen krijgt hiervoor professionele zorg. Eveneens een op de tien zegt dat de uitzending nog wel een negatieve rol in zijn of haar leven speelt, maar geen behoefte te hebben aan zorg.

Zij die geen gebruik maken van zorg, willen hun probleem zelf oplossen of ondervonden nauwelijks of zelfs geen effect van eerdere zorg. Een actieve en persoonlijke benadering van veteranen kan ervoor zorgen dat deze mensen toch de juiste zorg krijgen, staat in het rapport. Het is belangrijk dat daar een goed netwerk voor is. Gevolgen moeten niet worden onderschat, want ook wie nu geen hulp wil of nodig heeft, kan later effect ondervinden van wat hij of zij heeft meegemaakt, aldus het rapport

Het Ministerie van Defensie vroeg het Veteraneninstituut vorig jaar om een onderzoek. De resultaten zijn nu neergelegd in het rapport ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’, dat woensdag een het ministerie wordt overhandigd.