Amsterdam pakt oververhitte woningmarkt aan

Amsterdam gaat de “gekte” op de woningmarkt aanpakken. Het college van burgemeester en wethouders stelt onder meer quota voor op bed and breakfasts, maar ook voorrang op huurwoningen voor lokale jongeren en zorg- en onderwijspersoneel. “Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject”, aldus woonwethouder Laurens Ivens.

De gemeente wil kijken of in een wijk de leefbaarheid zo erg onder druk staat door toeristische verhuur dat er een algeheel verbod op vakantieverhuur moet komen. Steeds meer woonruimte wordt verhuurd, via platforms als Airbnb, Booking.com of Expedia. Dat tast ook de leefbaarheid in de buurt aan, want het gaat vaak om gehorige huizen, aldus de gemeente.

Daarom moeten bed and breakfasts vanaf 2020 een vergunning aanvragen bij de gemeente. Die geldt voor vijf jaar. Per wijk geldt een maximum aantal vergunningen. Bovendien mag alleen de eigenaar van het huis, die daar zelf woont, de b&b exploiteren. Dit om te voorkomen dat één eigenaar er meerdere b&b’s op nahoudt. De regels gaan ook gelden voor woonboten.

Ivens wil de stad leefbaar houden voor iedereen. “In Amsterdam is er een schreeuwend tekort aan woningen. Veel woningen worden nu gebruikt als winstobject door toeristische verhuur of omgezet in kamers en voor maximale prijzen verhuurd. Dit pakket aan maatregelen is nodig om de gekte van de markt te beteugelen.”