Critici Lelystad Airport blij met uitspraak

Het stikstofbeleid dat door de Raad van State ongeldig is verklaard, is ”heel goed nieuws” voor de tegenstanders van de opening van Lelystad Airport. “Een vrolijke duim voor het milieu, een tegenslag voor de minister en nieuwe hoop voor de inwoners van Oost-Nederland”, reageert voorzitter Robert Tieskens van de actiegroep Red de Veluwe.

In de plannen voor de opening van Lelystad Airport is gebruikgemaakt van de stikstofregeling waar de hoogste bestuursrechter nu een streep door heeft gezet. Dat betekent volgens de actievoerders dat er een nieuwe vergunning voor de uitstoot van stikstof moet worden aangevraagd in het kader van de wet Natuurbescherming.

“Natuurlijk maken wij dan bezwaar, want het vliegveld kan die vergunning niet krijgen. De Europese milieuregels schrijven namelijk voor dat kwetsbare natuurgebieden niet mogen worden belast met nog meer stikstof dan nu al het geval is. Het wordt hoe dan ook een heel lange procedure”, aldus Tieskens.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil Lelystad Airport in 2020 openen.