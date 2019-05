Hemelvaartsweekend zomers warm

Wie tijdens het weekend van Hemelvaart de natuur wil opzoeken, kan zijn of haar hart ophalen: aankomend weekend worden zomerse temperaturen verwacht en schijnt regelmatig de zon. Op Hemelvaartsdag zelf, donderdag, wordt het een graad of 18, meldt Weeronline.

Gedurende de ochtend van Hemelvaartsdag valt op veel plaatsen een beetje regen. Geleidelijk trekt de regen weg naar het oosten, in de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon door. Met een graad of 17 in de kustregio’s en 20 in het zuidoosten, is de maximumtemperatuur normaal voor deze tijd van het jaar.

Daarna loopt het kwik steeds verder op. Ook vrijdag is er in de ochtend kans op motregen, ’s middags wordt het zonniger. In Limburg kan het dan lokaal al 24 graden worden. Zaterdag, bij het begin van de meteorologische lente, wacht mogelijk de eerste officiĆ«le zomerse dag van het jaar, met een temperatuur van boven de 25 graden in De Bilt. In het binnenland kan het 25 tot 27 graden worden, in Limburg wordt het mogelijk nog een graad warmer.

Zondag verloopt waarschijnlijk het warmst, met volop zomers weer. In het binnenland is liefst 30 graden mogelijk. Toch is de weersverwachting nog wat onzeker: de kans bestaat dat in de loop van de dag de bewolking snel toeneemt. Is dat het geval, dan blijft het kwik steken op 22 tot 26 graden.

Het mooie weer betekent overigens niet alleen maar goed nieuws. Doordat de zon schijnt met kracht 6 tot 7, ligt het gevaar van verbranden op de loer. Daarnaast zullen mensen die allergisch zijn voor het pollen van grassen veel klachten krijgen, omdat veel soorten gras momenteel in bloei staan.