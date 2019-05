Het Mooiste Park van Nederland: En de winnaar is…

Twee weken geleden vroegen wij onze lezers om mee te doen aan de fotowedstrijd ‘Het Mooiste Park van Nederland’. We ontvingen meer dan 400 foto’s! En na rijp beraad heeft de jury een winnaar gekozen.

En de winnaar is… het Stadspark Valkenberg!

De bijna 100 lokale internetkranten van Nieuws.nl zijn de afgelopen twee weken op zoek geweest naar Het Mooiste Park van Nederland. Zij riepen hun lezers op hun foto van hun favoriete park in te sturen. Ruim 400 lezers van Nieuws.nl hebben aan deze oproep gehoor gegeven. De jury wees uiteindelijk de foto van het Stadspark Valkenberg in de binnenstad van Breda aan als de winnende foto. De fotograaf, H. Voermans, wint hiermee niet alleen eeuwige roem, maar ook een uniek Fatboy Pakket met daarin onder andere een Lamzac lucht-zitzak!

Lekker chillen in het park!

De zomer komt er weer aan en zodra het kwik richting de 25 graden gaat, is het heerlijk weer om erop uit te trekken. En dat hoeft echt niet altijd ver weg, want in het park is van alles te doen. En vergeet je Fatboy Lamzac niet mee te nemen, want daarop kun je natuurlijk heerlijk chillen!

Niet gewonnen? Niet getreurd de Fatboy Lamzac is te koop via www.fatboy.com.

Hieronder de winnende foto’s van het Stadspark Valkenberg