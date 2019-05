Lente verliep zacht, zonnig en wisselvallig

De meteorologische lente van 2019 was relatief zacht en zonnig, meldt Weeronline. Ook was het tussen 1 maart en 31 mei wisselvallig: waar maart zeer nat verliep, waren april en mei relatief droog. Met een gemiddelde temperatuur van 10,2 graden Celsius tegen 9,5 normaal eindigt de lente dit jaar op een vijftiende plek sinds het begin van de metingen in 1901.

Dat de lente bovengemiddeld zonnig is verlopen, is vooral te danken aan april. Die maand geldt met 242 zonuren tegen 178 normaal als de gedeeld vijfde zonnigste aprilmaand ooit. Ook maart was bovengemiddeld zonnig, in mei scheen de zon iets minder dan normaal.

Het aantal warme dagen met maxima van 20 graden of meer kwam uit op 15 dagen, tegen 14 gemiddeld. Zomers warm, met temperaturen boven de 25 graden, werd het afgelopen lente niet in De Bilt. Daarmee hebben we de eerste lente sinds 2013 zonder officiƫle zomerse dag achter de rug. Wel was het met Pasen bijzonder warm: nooit eerder was het met 24,8 graden in De Bilt warmer op tweede paasdag.

Dat er afgelopen lente sprake was van een normale neerslagsom, is overigens vooral te danken aan de maand maart, die als de op vier na natste maartmaand ooit geldt. Daarna viel er slechts op enkele dagen nog veel neerslag. Een van die dagen was Koningsdag, die als de op een na natste koninklijke feestdag ooit geldt.