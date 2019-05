Politici solidair met keppeldragers

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Tweede Kamerleden van ChristenUnie, SGP, D66, VVD en Forum voor Democratie hebben zich woensdag getooid met een keppeltje. Ze willen zo onderstrepen dat Joden het hoofdkapje moeten kunnen dragen waar en wanneer ze willen, zonder bang te hoeven zijn.

Naast Grapperhaus voegden onder anderen Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Thierry Baudet (FVD) zich bij een kleine tweehonderd demonstranten onder aanvoering van het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI). Onder het motto #KeppelOp demonstreerde het CIDI op het Plein in Den Haag, voor het Kamergebouw, tegen antisemitisme en voor het recht op het dragen van een keppel.

Aanleiding vormen de uitspraken van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein. Hij zei zaterdag dat hij Joden niet zou adviseren om een keppel te dragen in sommige delen van het land. “Helaas moet ik dat zeggen”, vertelde Klein in een interview met Duitse kranten. Klein zei dat het dragen van de keppel gevaarlijk kan zijn vanwege het toegenomen antisemitisme. Dat leidde tot veel rumoer in Duitsland en elders in Europa.