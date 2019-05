Rechtbank verbiedt motorclub Hells Angels

Motorclub Hells Angels wordt in Nederland verboden. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag in een civiele procedure. Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou “faciliteren en verheerlijken”.

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.