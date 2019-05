Regels overplaatsen zedendelinquent strenger

Zedenmisdadigers als Michael P. mogen pas worden overgeplaatst van de cel naar een zorginstelling als hun vrijlating in zicht is. Bovendien moet de overplaatsing zorgvuldig zijn beoordeeld.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) beloofde deze maatregelen te nemen nadat duidelijk was geworden dat Michael P., die verdacht wordt van de verkrachting van en moord op Anne Faber, te veel vrijheden genoot. Hij verbleef in een kliniek voor forensische zorg, maar mocht er geregeld op eigen houtje op uit. De instelling wist ook niet wat hij precies op zijn kerfstok had en hoe groot het gevaar van herhaling was.

Voor een overplaatsing moet een gedetineerde aan strengere voorwaarden voldoen, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Het vergrijp waarvoor hij vastzit en het gevaar dat hij weer in de fout gaat moeten nauwkeurig worden bekeken. Ook moet de veroordeelde zelf op gesprek komen bij psychologen en gedragsdeskundigen.