Snel onderzoekt gebruik nepbewijs fiscus

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaat “heel grondig uitzoeken” of de Belastingdienst onjuiste informatie heeft gebruikt bij de aanpak van mogelijke fraude en misbruik met toeslagen in een zaak tegen gastouderbureau Dadim in Eindhoven. Snel zei dat woensdag in reactie op een bericht van RTL Nieuws en Trouw na onderzoek.

De fiscus begon in 2013 het onderzoek tegen het bureau na “signalen” van de GGD. Maar de GGD zegt tegen RTL Nieuws en Trouw een dergelijk signaal nooit te hebben afgegeven. Er zijn uiteindelijk nooit stappen genomen tegen het bureau, wel verloren veel ouders hun toeslagen.

Snel heeft de Tweede Kamer mogelijk eerder onjuiste informatie verstrekt in deze zaak. De staatssecretaris onderstreepte woensdag dat hij de Kamer niet bewust op het verkeerde been heeft gezet. “Ik heb de Kamer altijd naar eer en geweten geïnformeerd.”

De fiscus lag in 2013 in de Kamer onder vuur over misbruik van toeslagen door Bulgaren. Vorige week kwam al naar buiten dat de Belastingdienst in sommige gevallen de toeslag zou hebben stopgezet op grond van de tweede nationaliteit van een aanvrager. Er komt een breed onderzoek naar dit etnisch profileren.