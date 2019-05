Zomers warm Hemelvaartweekend verwacht

Iedereen die dit weekend vrij is kan genieten van een paar mooie, zomerse dagen. Volgens Weeronline is de kans groot dat zaterdag ook de eerste officiële zomerse dag van het jaar kan worden genoteerd.

Voor een officiële zomerse dag moet het in De Bilt 25 graden of meer worden. Die temperatuur wordt volgens Weeronline zaterdag “zeer waarschijnlijk” wel gehaald. Landelijk komen de maxima dan uit op 23-28 graden. Het is wel vrij laat in het jaar voor een eerste officiële zomerse dag. Gemiddeld wordt het op 18 mei in De Bilt namelijk al 25 graden, maar dit jaar is dat er dus niet van gekomen.

Het is bovendien voor het eerst sinds 2013 pas in juni zomers warm in De Bilt. Toen werd pas op 6 juni de eerste officiële zomerse dag gemeten. Sinds 24 april, toen het 24,9 graden werd in De Bilt, zijn we niet meer in de buurt gekomen van een officiële zomerse dag. Op 19 april werd in Arcen (Limburg) wel de eerste lokale zomerse dag van het jaar gemeten.

Zondag bereikt het zomerse weer een hoogtepunt. De zon maakt overuren, maar in de loop van de middag verschijnen in de noordwestelijke helft van het land meer en dikkere sluierwolken en wordt het zonlicht iets getemperd. Toch is het met middagtemperaturen van 26-27 graden in de kustgebieden en 28 tot ruim 29 in het binnenland zondag volop zomer. In het zuiden, zuidoosten en oosten kan het regionaal 30 en lokaal zelfs 31 graden worden.

Gedurende de dag steekt er wel een zeewind op, waardoor het aan de Zuid-Hollandse stranden afkoelt naar 21-24 graden. Aan de Noord-Hollandse kust en op de Wadden is het dan door de zeewind 18-21 graden.