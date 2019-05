Aangifte wegens lekken in liquidatieonderzoek

De advocaten van drie verdachten in het grote liquidatieonderzoek Marengo hebben aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim door het Openbaar Ministerie en/of de Nationale Politie. Volgens de advocaten heeft politie of justitie vertrouwelijke stukken over de strafzaak naar de media gelekt.

Het Parool publiceerde deze week een verhaal over de verklaringen van kroongetuige Nabil B. over de liquidaties door en moordplannen van ’s lands grootste en voortvluchtige crimineel: Ridouan Taghi. “Het feit dat zeer aannemelijk is dat vanuit de kring van het OM en/of de recherche het Parool is voorzien van geheim te houden stukken, zet de ernst van het hier aan de orde zijnde misdrijf des te meer aan”, staat in de aangifte van advocaten Nico Meijering, Christian Flokstra en Juriaan de Vries, allen van het kantoor Ficq & Partners.

De bende rond Taghi wordt verdacht van een reeks moorden in de onderwereld.