Coalitiepartijen: blij, maar hoogste tijd

De regeringspartijen zijn blij dat de vastgelopen onderhandelingen over een pensioenakkoord worden hervat. Maar het is dan ook “de hoogste tijd”, vindt D66. De linkse oppositie grijpt de gelegenheid aan om haar eisen nog maar eens op tafel te leggen.

De partij van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wijst op “jaren stilstand”. Nu is volgens Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg een doorbraak nodig. De D66’er stipt aan dat de onderhandelingen niet alleen over een nieuw pensioenstelsel, maar ook over de AOW zullen gaan. Het signaal van het kabinet dat het de AOW-leeftijd minder snel wil laten stijgen, heeft de vakbonden weer aan tafel gebracht.

Ook VVD-collega Roald van der Linde memoreert de jarenlange patstelling. Hij is ermee ingenomen dat Koolmees en de sociale partners weer om de tafel gaan en “benieuwd wat er uit gaat komen. Ik hoop dat het deze keer vruchtbare gesprekken zullen zijn, zodat er na al die jaren een akkoord komt en het vertrouwen in ons pensioenstelsel weer kan groeien.”

Ook oppositiepartij PvdA is tevreden dat de onderhandelingen weer worden opgepakt. Voorman Lodewijk Asscher lost wel vast wat schoten voor de boeg. De sociaaldemocraten, wier steun Koolmees hoopt te krijgen, eisen “geen onnodige kortingen, eerder kunnen stoppen met werk voor zware beroepen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd”.

SP-leider Lilian Marijnissen verwijt het kabinet nog steeds dat het pensioenoverleg afgelopen najaar klapte. Het is nu volgens haar “de hoogste tijd dat het kabinet over de brug komt en ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd omlaag kan en de pensioenen meestijgen met de prijzen”.