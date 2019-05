Het hele terrein van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, dat is gespecialiseerd in kankerzorg en -onderzoek, is vanaf vrijdag rookvrij. In de gebouwen en voor de deur was het roken al verboden, daar wordt nu het volledige buitenterrein aan toegevoegd.

Volgens bestuursvoorzitter van AVL, RenĂ© Medema, is roken niet te verenigen met de doelstelling van het ziekenhuis. Hij noemt het besluit om de sigaret op het hele terrein te weten daarom “onontkoombaar”.