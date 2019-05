Koolmees wil pensioenoverleg hervatten

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil het vastgelopen overleg over de pensioenen hervatten. In een brief schrijft hij ruimte te zien om nadere afspraken te maken over het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Hij nodigt de voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische Raad uit de gesprekken te hervatten.

De gesprekken tussen Koolmees en de polder over hervorming van het pensioenstelsel klapten vorig jaar. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de verhoging van de AOW-leeftijd, en de mogelijkheid voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te gaan.

Koolmees schrijft in de brief dat datgene wat het kabinet vorig jaar aanbood, nog op tafel ligt. “In het verlengde daarvan ziet het kabinet ruimte om nadere afspraken te maken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.”

Ook over zware beroepen denkt de regering afspraken te kunnen maken met de bonden. Maar wat Koolmees precies in gedachten heeft, schrijft hij niet.