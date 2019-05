Let op: komende dagen sterke zonkracht

Komende dagen is er een grote kans dat er voor het eerst dit jaar zonkracht zeven wordt bereikt. Dat betekent goed insmeren anders kan je huid al na tien minuten verbranden, waarschuwt Weeronline.

Tijdens het Hemelvaartweekend is zonnig en warm weer voorspeld. Grote kans dus dat veel mensen buiten in parken, op terrasjes of het strand te vinden zijn. Vooral tussen 12.00 en 15.00 uur is het dan belangrijk om de huid goed te beschermen. Op dat tijdstip is de zon namelijk op haar krachtigst.

Alhoewel de dag vrijdag bewolkt begon, breekt de zon in de middag door. Er is dan een goede kans dat de UV-index stijgt naar zeven, aldus Weeronline. Ook op zaterdag en zondag, wanneer de temperaturen verder oplopen, zal de zonkracht hoog zijn. Waarschijnlijk ligt deze dan rond de 6,8.

De zonkracht is overigens niet afhankelijk van de temperatuur. Het heeft te maken met de hoeveelheid ozon in de lucht. Hierdoor kan de zonkracht op warmere dagen soms lager zijn dan op iets koelere dagen. In deze periode van het jaar is de zonkracht vaak hoog. Op de langste dag van het jaar, 21 juni, kan het zelfs oplopen tot acht.