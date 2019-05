Mei was koud en droog

De maand mei is de eerste te koude maand na dertien warme maanden op rij. De gemiddelde temperatuur komt uit op 11,7 graden tegen 13,1 normaal, meldt Weeronline. Wel was het een droge maand. Landelijk viel gemiddeld ongeveer 40 millimeter regen, terwijl dit normaal gesproken 61 millimeter is. In mei bereikte de temperatuur in De Bilt niet één keer de 25 graden, terwijl vorig jaar mei juist de boeken in ging als de warmste meimaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 16,4 graden.

In de tweede helft van de maand kregen sommige delen van Nederland te maken met stevige buien. In het noorden van de Veluwe, de IJsselstreek en het midden en zuiden van Limburg viel zo’n 50 tot 80 millimeter. De minste neerslag viel in Noord-Holland, de Betuwe en Friesland. Daar viel gemiddeld zo’n 20 tot 30 millimeter regen.

Op 4 mei viel naast regen ook hagel en natte sneeuw. De Limburgse heuvels kleurden zelfs wit. De laatste keer dat er begin mei sneeuw lag was in 1979.