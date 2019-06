Eerste officiële zomerse dag is een feit

De eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit. Even na 16.00 uur steeg het kwik naar 25 graden in De Bilt. Ook op veel andere plaatsen is het zomers warm, meldt Weeronline .

Mogelijk stijgt zaterdag het kwik in Brabant en Limburg al naar 28 graden, verwachten Weeronline en andere weervorsers. Die waarschuwen overigens voor een verkoelende bries aan zee. Die maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet merkt dat je verbrandt.

Het is 230 dagen geleden, op 13 oktober vorig jaar, dat het voor het laatst zomers warm was in De Bilt.

Lokaal kende ons land dit jaar al meerdere zomerse dagen. De eerste lokale zomerse dag was op vrijdag 19 april in Arcen en Eindhoven. Tijdens het paasweekend werd het in het zuiden en zuidwesten van het land op grote schaal 25 graden of meer.

Voor een officiële zomerse dag moet het in De Bilt 25 graden of meer worden. De eerste officiële zomerse dag valt dit jaar later dan normaal. Gemiddeld genomen vindt de eerste officiële zomerse dag plaats op 18 mei. Op 14 april 2007 noteerden we de vroegste officiële zomerse dag ooit met 27,6 graden. In 1906 werd pas op 18 juli de eerste zomerse dag gemeten.