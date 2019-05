Elton John hekelt Russische versie Rocketman

Elton John is op zijn zachtst gezegd niet blij met de bewerkte versie van de film Rocketman die in de Russische bioscopen wordt gedraaid. In de Russische versie van de biografische film over de Britse artiest zijn seksscènes en fragmenten met drugsgebruik weggelaten.

“We verwerpen in de sterkst mogelijke bewoordingen de beslissing om toe te geven aan plaatselijke wetten en het censureren van ‘Rocketman’ voor de Russische markt”, laten Elton John en de makers van de film weten. De zanger noemt het censuur “een trieste weerspiegeling van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven en hoe het nog steeds zo wreed kan zijn om de liefde tussen twee mensen niet te accepteren”.

Vrijdag kwam naar buiten dat de film in Rusland is aangepast. Het distributiebedrijf zei dat dat was gedaan ”om te voldoen aan de wetten van de Russische Federatie”. Details gaf het bedrijf niet. De Russische wet verbiedt sinds enkele jaren ”het promoten van niet-traditionele seksuele relaties onder minderjarigen”.