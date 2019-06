Man (62) overlijdt na aanrijding door politie

Een 62-jarige man uit het Limburgse Echt is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een politie-auto. Het ongeluk met de voetganger gebeurde rond 00.30 uur in Sint Joost op de Rijksweg Noord (N276).

“Kort na middernacht werd een patrouille op de Rijksweg Noord geconfronteerd met een persoon die plotseling voor de auto was. Een aanrijding kon niet meer worden voorkomen”, verklaart de politie. Na het ongeval hebben agenten het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De eenheid Noord-Brabant onderzoekt de oorzaak en de toedracht van het ongeval. Ongevallen waar politiemedewerkers bij betrokken zijn worden vanuit objectiviteit altijd uitgevoerd door een andere eenheid.