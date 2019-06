Pinkpop komende 10 jaar niet met Pinksteren

Pinkpop vindt de komende tien jaar niet plaats met Pinksteren. “Dat valt te vroeg in het jaar. We hebben veel te veel concurrentie uit Amerika”, zei Pinkpop-baas Jan Smeets op de Limburgse zender 1Limburg. “De naam is gelukkig sterker dan de datum.”

Het langstlopende festival ter wereld is de komende jaren in het tweede weekend van juni.

Smeets hoopt voor een volgende editie Bob Dylan en Neil Young te kunnen strikken. De twee rockers op leeftijd treden deze zomer samen op in Londen. “Ik hoop dat het echt wat wordt. Dat ik dan met zekerheid kan zeggen: jongens, doen!”, aldus Mister Pinkpop.