Vrouw en zoon (9) met hamer op hoofd geslagen

Op de Zuidwal in Steenbergen zijn een 32-jarige vrouw en haar kinderen op straat mishandeld. De aanvaller, een 44-jarige inwoner van Kruiningen, sloeg de vrouw en haar zoon van 9 op hun hoofd met een hamer. Het zoontje van 3 kreeg schoppen. Ook bedreigde hij de vrouw met een mes.

Omstanders probeerden de man vast te houden, maar hij wist te ontkomen. Hij is in zijn huis in Kruiningen aangehouden. De aanleiding voor de mishandeling is niet duidelijk. De vrouw zegt dat ze de man niet kent. Zij en de kinderen zijn in een huisartsenpost nagekeken.