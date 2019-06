Crowdfunding voor permanente Schmidt-expo

Het Kinderboekenmuseum in Den Haag wil vanaf december een nieuwe, permanente tentoonstelling over Annie M.G. Schmidt laten zien. Om dit te betalen begint het museum zondag een crowdfundingsactie.

Het is 8 december precies 25 jaar geleden dat het Kinderboekenmuseum opende. Het was destijds de bedoeling dat Schmidt de openingshandeling zou verrichten, maar haar gezondheid liet haar in de steek en ze overleed korte tijd later.

Het jubileum van het museum is ook hét tijdstip voor de verwezenlijking van een permanente presentatie van haar werk, vinden ze in Den Haag. “Schmidts werk leent zich bij uitstek voor een interactieve presentatie, omdat haar verhalen tot op de dag van vandaag fris en aantrekkelijk zijn. Haar hoofdpersonen zijn stuk voor stuk niet alleen eigenwijs en tegendraads, maar ook zelfbewust, verantwoordelijk en autonoom.”

De aftrap voor de crowdfundingsactie wordt zondag gegeven door kinderboekenschrijver Paul van Loon, tijdens een jaarlijks festival onder de naam Kinderboekenparade.