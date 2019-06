Eerste officiële tropische dag van 2019

Het is officieel de eerste tropische dag van 2019. Het zat er de hele dag aan te komen en om 15.50 uur was het feit: in De Bilt werd toen een temperatuur van 30,0 graden gemeten. Voor een officiële tropische dag moet het in De Bilt 30 graden of meer worden. Dat melden de weerbureaus zondagmiddag. Op andere plaatsen is het zelfs nog wat warmer. In Volkel werd het maar liefst 32,2 graden, stelt Weeronline.

Het is zondag ook officieel de warmste 2 juni ooit in De Bilt. Dat record werd al om 14.30 uur gemeten. De thermometer in De Bilt registreerde toen 29,6 graden. Daarmee is het oude record van 29,5 graden uit 1947 gebroken.