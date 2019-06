Motorrijder (68) omgekomen in Duitsland

Een motorrijder uit Nederland is zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk op een snelweg in Duitsland. In een lange bocht naar links kwam de 68-jarige man ten val. Hij gleed tegen de vangrail en raakte daarbij zo zwaar gewond, dat hij ter plekke overleed. De Duitse politie weet nog niet waardoor de man ten val kwam.

Het ongeluk gebeurde op de Autobahn 48, van Koblenz richting Trier in het zuidwesten van Duitsland. Dat heuvelachtige gebied vol bochtige wegen is erg geliefd bij Nederlandse motorrijders.