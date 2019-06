Het is zondag nog even genieten danwel doorbijten, maar daarna is het weer over met het hele warme weer. Met 17 tot 20 graden zijn in het pinksterweekend de temperaturen normaal voor begin juni.

Daarmee is het dan komend weekend zo’n 10 graden kouder dan zondag, meldt Weeronline. Er zijn veel stapelwolken en er kunnen enkele buien ontstaan.

Vorig jaar werd het juist op veel plaatsen zomers, met veel zon en in het zuiden een onweersbui.