Veel voetbal in kijkcijferlijst

De top tien van de kijkcijferlijst werd zaterdagavond beheerst door voetbal. De finale in de Champions League (op Veronica) was de best bekeken uitzending van de dag, met ruim 1,7 miljoen kijkers. Bijna 1,3 miljoen zagen daarna de huldiging van winnaar Liverpool.

Naar de oefeninterland van de Nederlandse voetbalvrouwen tegen Australiƫ (eveneens op Veronica) keken bijna 700.000 mensen. De Oranjevrouwen wonnen met 3-0. Het duel eindigde op plek zes van de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek.