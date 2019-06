Martine Bijl (71) overleden

Presentatrice, zangeres en actrice Martine Bijl is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft productiebedrijf Stage Entertainment laten weten. Bijl was de laatste jaren vooral bekend als presentatrice van het populaire programma Heel Holland Bakt. Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding. Ze is overleden aan de complicaties van die hersenbloeding.

Na de hersenbloeding stopte ze met presenteren van het programma. Eerder zat ze in het panel van Wie van de Drie en speelde ze in Het Zonnetje in Huis. Ook nam ze lp’s en cd’s op en maakte ze reclame voor Hak.

Ze was getrouwd met presentator en regisseur Berend Boudewijn.