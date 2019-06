Oud-premier Van Agt getroffen door beroerte

Oud-premier Dries van Agt is twee weken geleden geveld door een beroerte. De 88-jarige CDA’er lijkt die geestelijk goed te hebben doorstaan, maar zijn lichaam heeft een zware opdoffer gekregen, bevestigt zijn partij na berichtgeving door het AD.

“Het gaat inmiddels iets beter” met Van Agt, zegt CDA-voorzitter Rutger Ploum. “Al is nog ongewis hoe zijn herstel verder zal gaan.” De hoogbejaarde oud-politicus, die minister-president was van 1977-1982, heeft volgens het AD door de beroerte de controle over de linkerhelft van zijn lichaam deels verloren. Om te herstellen heeft hij veel rust en revalidatie nodig.

De oud-premier werd onwel tijdens een toespraak op de Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag. Daar herdacht hij wat veel Palestijnen als hun nationale ramp zien: het moment dat de staat Israƫl gesticht werd en veel Palestijnen op de vlucht sloegen. Van Agt maakt zich al jaren sterk voor het lot van de Palestijnen.