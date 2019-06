Raad vraagt naar duur water op Haags festival

DEN HAAG – De PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de afwezigheid van gratis tappunten op het dancefestival The Crave dat zaterdag in Den Haag plaatsvond. Bezoekers moesten op het festivalterrein flesjes water kopen voor 6 euro; daarmee was water duurder dan bier. Vele tientallen mensen klaagden op sociale media over de prijzen van water.

Raadslid Janneke Holman heeft maandag een bericht hierover van Omroep West bevestigd. De festivalorganisatie is niet bereikbaar voor commentaar en zwijgt op haar eigen pagina over alle klachten.

“Zeker met die tropische temperaturen is het bizar als een festival geen gratis water ter beschikking stelt”, aldus Holman. Mensen stellen op internet dat zij zelfs niet het festivalterrein af mochten om water te halen. De PvdA wil dat Den Haag in de festivalvergunning voor grote evenementen opneemt dat er verplicht gratis watertappunten op het terrein moeten zijn. “Dat is in Amsterdam al jaren het geval.”