Bijleveld naar herdenking D-Day in Normandië

Ook minister Ank Bijleveld van Defensie staat donderdag in Normandië stil bij de 75e verjaardag van D-Day. Ze voegt zich bij tal van wereldleiders.

Bijleveld gaat ’s ochtends naar Arromanches, waar de Nederlandse Prinses Irene Brigade in 1944 aan land ging. Daar legt ze samen met veteranen van dit Nederlandse onderdeel van de geallieerde troepen een krans. ’s Avonds woont ze de internationale herdenking op Juno Beach bij. Dat is één van de Normandische stranden waar de geallieerden aan land kwamen.

Eerder werd bekend dat premier Mark Rutte de herdenking aan de andere kant van Het Kanaal bijwoont. Hij is woensdag bij de grote plechtigheid in het Engelse Portsmouth, de vertrekhaven voor de landingstroepen. Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump komt.

D-Day was een sleutelmoment in de Tweede Wereldoorlog. Door de succesvolle landing konden geallieerde troepen de Duitse bezettingstroepen terugdringen en West-Europa bevrijden. De herdenking van dit jaar is vermoedelijk de laatste grote editie waarbij oud-militairen aanwezig kunnen zijn.